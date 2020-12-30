У Штатах виявили першого інфікованого новим штамом коронавірусу

Перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, раніше виявленого у Великій Британії, підтвердили на території Сполучених Штатів.

За повідомленням CNBC, цей випадок зафіксовано у штаті Колорадо, передає Укрінформ.

«Лабораторія штату Колорадо підтвердила й повідомила центри контролю та профілактики захворювань про перший випадок. Пацієнт - чоловік 20 років - зараз перебуває в ізоляції в окрузі Елберт»,- зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що молодий чоловік останнім часом не подорожував.

Раніше американські інфекціоністи припускали, що новий штам коронавірусу може циркулювати у Сполучених Штатах, оскільки транспортне сполучення з Великою Британією, де його вперше виявили, не переривається.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Попри це VOC 202012/01 продовжують виявляти по всьому світу.