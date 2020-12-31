Британія й Іспанія домовилися щодо Гібралтару після Brexit

Уряди Великої Британії та Іспанії досягли принципової домовленості щодо Гібралтару після виходу Британії з Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами глави МЗС Іспанії Аранчі Гонзалез Лаї, Гібралтар залишатиметься частиною Шенгенської зони, таким чином уникнувши встановлення жорсткого кордону на острові з початку нового року.

Міністр МЗС Великої Британії Домінік Рааб в свою чергу заявив, що ця домовленість ляже в основу окремого договору між Великою Британією та ЄС щодо Гібралтару.

Він також додав, що документ, про який сьогодні було домовлено між Лондоном і Мадридом, буде надісланий до Єврокомісії, з метою започаткування переговорів щодо укладання формальної угоди між країнами щодо Гібралтару.

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Як повідомлялось на референдумі 2002 року 99% гібралтарців відкинули ідею про те, що Велика Британія має ділити суверенітет над Гібралтаром з Іспанією. Але 2016 року майже 96% виборців у Гібралтарі підтримали перебування території в ЄС, тоді як у Великій Британії 52% виборців проголосували за вихід з Євроспільноти.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня ЄС та Велика Британія оголосили про досягнення домовленості щодо угоди про відносини після перехідного періоду.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, завершується 31 грудня 2020 року.

Фото з сайту Sky News