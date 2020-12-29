Мешканці Гібралтару і після Brexit зможуть вільно їздити на роботу до Іспанії

Жителі Гібралтару, які працюють в Іспанії, та іспанці, котрі їздять на роботу до сусідньої британської території, будуть звільнені від прикордонного контролю після Brexit.

За повідомленням Reuters, про це заявила міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя, передає Укрінформ.

За її словами, мешканці Гібралтару, котрі працюють в Іспанії та зареєстрували свій статус до 1 січня, як і раніше, зможуть вільно перетинати кордон.Те саме стосується іспанців, які мають робочі місця у Гібралтарі. Усім іншим буде потрібен відповідний штамп у паспорті.

Мадрид та Лондон зараз ведуть переговори щодо охорони сухопутного кордону між Іспанією та Гібралтаром - британською заморською територією на крайньому півдні Піренейського півострова, оскільки цього немає в угоді про вихід з Великої Британії з ЄС.

"Наш пріоритетом - не допустити, щоб кордон із Гібралтаром став жорстким кордоном", - наголосила Гонсалес Лайя.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня на пресконференції у Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний переговірник з Великою Британією від ЄС Мішель Барньє оголосили про досягнення компромісного варіанту угоди про подальше партнерство після завершення передбаченого угодою про Brexit перехідного періоду. Документ винесений на розгляд Європейської ради та Європарламенту.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, завершується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах як правове поле, система управління та організація рибальства.

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