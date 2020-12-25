Мадрид продовжить переговори з Лондоном щодо Гібралтару після нової угоди Британії з ЄС

Мадрид продовжить перемовини з Лондоном щодо угоди про Гібралтар після погодження нової торговельної угоди між Британією з ЄС, яка регулюватиме торгівлю після Brexit.

Про це заявив голова уряду Іспанії Педро Санчес, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Я вітаю принципову домовленість між ЄС та Британією... Іспанія та Британія продовжують свій діалог, щоб досягти угоди щодо Гібралтару", - сказав Санчес.

Іспанія оспорює цю заморську територію Великої Британії, однак Мадрид погодився відкласти питання суверенітету Гібралтару до досягнення угоди з Британією, аби уникнути жорсткого кордону на півдні Іспанії після Brexit.

Близько 15 000 осіб щодня їздять з Іспанії до Гібралтару, населення якого становить 32 000 осіб. Гібралтар також приймає близько 10 мільйонів туристів щороку.

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що сторони працюють над угодою щодо полегшення щоденного перетину кордону працівниками обабіч кордону, не виключивши можливої угоди, що зробить Гібралтар частиною Шенгенської зони.

На референдумі 2002 року 99% гібралтарців відкинули ідею про те, що Велика Британія має ділити суверенітет над Гібралтаром з Іспанією.

Але 2016 року майже 96% виборців у Гібралтарі підтримали перебування території в ЄС, тоді як у Великій Британії 52% виборців проголосували за вихід з Євроспільноти.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня ЄС та Велика Британія оголосили про досягнення домовленості щодо угоди про відносини після перехідного періоду.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, завершується 31 грудня 2020 року.