Російську вакцину купить іще одна латиноамериканська країна

Російську вакцину купить іще одна латиноамериканська країна

Укрінформ
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) поставить Болівії партію доз своєї вакцини від коронавірусу «Спутник V» для щеплення 2,6 мільйона осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У заяві РФПІ йдеться про те, що угода дозволить отримати доступ до вакцини більш ніж 20% населення Болівії. Населення Болівії становить 11,35 мільйона осіб.

Водночас президент Болівії Луїс Арсе, який вступив на посаду в минулому місяці, заявив, що Росія відправить 6000 доз препарату в січні для вакцинації найбільш вразливих груп населення, ще 1,7 млн доз до кінця березня, решту - "в період з квітня по травень".

Читайте також: Більш як половина росіян не хочуть вакцинуватися «Спутником V»

На запит про підтвердження кількості доз міністерство охорони здоров'я Болівії заявило, що контракт передбачає 5,2 млн доз для 2,6 млн людей.

Зі свого боку, в РФПІ не відповіли на запит Reuters прокоментувати цю розбіжність у заявах.

Як повідомлялося, 29 грудня російську вакцину від COVID-19 почали використовувати в Аргентині.

Станом на ранок 31 грудня у світі загалом виявлено понад 83 мільйонів випадків коронавірусу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-