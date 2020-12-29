В Аргентині почали щеплення російською COVID-вакциною

В Аргентині стартувала кампанія вакцинації від COVID-19 вакциною російського виробництва - «Спутник V».

Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.

Аргентина стала третьою країною у всьому світі, котра почала щеплення своїх громадян проти COVID-19 вакциною «Спутник V», що не пройшла всіх належних випробувань. Це сприяє політиці Москви, яка прагне постачати свій медичний засіб до країн, що розвиваються, зазначає видання.

Вакцинація розпочалась одночасно у столиці Буенос-Айресі та провінціях країни близько 9 години ранку за місцевим часом у вівторок, приблизно 300 000 людей, як очікується, отримають щеплення вже сьогодні.

Органи охорони здоров'я Аргентини минулого тижня у прискореному режимі видали дозволи для застосування вакцини після здійснення аналогічних процедур в РФ та Білорусі.

"Я думаю, що люди дуже вірять у вакцину", - заявив президент Аргентини Альберто Фернандес у ефірі державного телебачення.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, натомість одужали - 57 799 127 пацієнтів.

Нагадаємо, сьогодні міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Спутник V».