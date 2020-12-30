Польські спецслужби відзначають зростання дезінформаційної активності РФ цьогоріч

У 2020 році зросла дезінформаційна та пропагандистська активність Росії на польському напрямку; у цьому контексті використовувалися як традиційні наративи, так і нові, пов’язані з пандемією чи виборами в Білорусі.

Про це в коментарі РАР заявив речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

“Посилилися дії Росії, яка вже багато років здійснює системні агресивні інформаційні атаки проти Польщі. Російські наративи, спрямовані проти нашої країни, поширювалися інституціями і державними суб’єктами, зокрема урядовцями найвищого рівня і ЗМІ, які перебувають під контролем Кремля чи діють у його інтересах”,- зазначив Жарин.

За його словами, пропагандистські матеріали публікувалися багатьма мовами: російською, англійською, польською тощо. Частина цих операцій підтримувалася хакерськими атаками, що пропагували тези Кремля.

Речник міністра-координатора з питань спецслужб підкреслив, що Польща упродовж багатьох років є однією з головних цілей інформаційних атак Росії.

“Типові дії Кремля проти інтересів Польщі включають: зневаження Польщі на міжнародній арені, послаблення відносин Польщі з сусідами, дестабілізацію військової співпраці в рамках НАТО, посилення напруженності між Польщею і США, атаку на енергетичну політику, намагання підірвати авторитет польської армії, вказування на те, що Польща просякнута "русофобією", представлення Польщі як країни, що є причиною кризи у відносинах між Заходом і Росією”,- заявив Жарин.

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За його словами, в цьому році російська пропаганда використовувала не лише типові для себе наративи, а й тему пандемії, зокрема для того, аби спробувати вийти з міжнародної ізоляції. Кремль переконував, що у світлі пандемії та для подолання кризи Захід має тісно співпрацювати з Росією на “нормальних” засадах.

“Москва тиснула на Захід, аби він відмовився від політики санкцій. Інформаційна діяльність під час COVID-19 використовувалася для того, щоб змусити Захід визнати окупацію Криму і в інтересах здійснюваних російською стороною бойових дій на Сході України”,- заявив Жарин.

Інформаційні дії РФ спрямовувалися також проти союзницької співпраці, зокрема у контексті присутності військ США в Польщі. Спостерігалася значна пропагандистсько-інформаційна активність Москви у зв’язку з проведення в Польщі військових навчань Defender-Europe-2020. Росія намагалася представити ці маневри як підготовку до збройної інтервенції до Калінінградської області РФ чи Білорусі, демонстрацію агресивних дій НАТО і США і нібито передачу управління над Польщею в руки США. Водночас присутність союзницьких військ НАТО в Польщі представлялася як один з приводів для модернізації російської армії.

Як зазначив Жарин, в цьому році російська пропаганда використовувала також аргумент COVID-19, щоб дестабілізувати військову співпрацю Польщі та США. Приміром, публікувалися матеріали про те, що спільні військові навчання були причиною підвищеної епідемічної загрози як для військовослужбовців, так і місцевих мешканців.

У 2020 році Москва також намагалася фальсифікувати історичні події, щоб "відбілити" своє минуле, підтримуючи тези про позитивну роль СРСР. З цього приводу російська пропаганда активно використовувала 75-річчя визволення концтабору в Освенцимі та завершення Другої світової війни.

“В російських наративах влада і суспільство довоєнної Польщі звинувачувалися в антисемітизмі та колабораціонізмі, а також відсутності вдячності Москві за “визволення” з-під німецької окупації”,- констатував речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі.

В контексті історичних маніпуляцій Росія покладала провину на Польщу за початок Другої світової війни, закидала неповагу до могил радянських солдатів, а також невиправдану ворожість до Росії, що випливає з історичних упереджень.

Як зауважив Жарин, новим явищем, яке спостерігалося в цьому році, була інформаційна операція, спрямована на погіршення іміджу Польщі в очах білоруського суспільства. Він підкреслив: як з Москви, так і з Мінська лунали наративи про те, що Варшава нібито намагається керувати суспільними настроями в Білорусі й навіть чекає сприятливого моменту, аби використати вуличні протести для захоплення частини території Білорусі. Російська і білоруська пропаганда підкреслювали, що Польща становить загрозу для Білорусі.

Представник польських спецслужб також зазначив, що в цьому році спостерігалася підвищена активність противників щеплень та запровадження технології 5G. Вони активно використовували тему пандемії коронавірусу.