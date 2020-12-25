Пропаганда РФ показала свою неефективність під час подій у Білорусі — експерт

У ході останніх подій в Білорусі російська пропаганда показала свою повну неефективність, але водночас вона є частиною політичного процесу.

Про це сказав керівник аналітичного центру Belarus Security Blog (Білорусь) Андрій Поротніков під час міжнародного круглому столу в Укрінформі на тему: «Пропагандистські провали РФ в 2020 році», організованому Міжнародним центром протидії російській пропаганді (IC CRP).

«Коли в Білорусі почалися акції протесту, велика кількість білоруських пропагандистів залишили свої робочі місця через політичні мотиви. І була залучена група російських пропагандистів, які виходячи зі свого шовіністичного підходу до всього пострадянського простору, почали просувати російські пропагандистські наративи, які добре відомі в Україні: Захід, а це Польща і Литва, готуються до відторгнення частини території Білорусі, є змова католицького костелу, НАТО безумовно готується до вторгнення і так далі», - розповів Поротніков.

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За його словами, всі ці зусилля провалилися, тому що спостерігається стійке зниження довіри до пропагандистських ресурсів, а білоруси значною мірою прагнуть отримувати інформацію з кількох протилежних джерел. Сталося вибухове зростання аудиторії Телеграм. Але останнім часом російські пропагандистські ресурси раптом різко змінили свій тон.

«В останній місяць російські пропагандистські ресурси, орієнтовані, умовно кажучи, на різні вежі Кремля, йдуть в рамках одного тренду — Лукашенко має піти, але в рамках якоїсь керованої процедури, і в жодному разі не допустити приходу до влади опозиції, тому що вони всі агенти іноземних спецслужб, мовляв, ви ж не хочете, як в Україні. І в цьому сенсі ця пропаганда є частиною політичного процесу в Білорусі», - зазначив Поротніков.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.