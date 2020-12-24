Правозахисники повідомляють про 160 політв'язнів у Білорусі

Білоруські правозахисні організації визнали політв'язнем громадянку Швейцарії білоруського походження Наталю Херше, засуджену до двох з половиною років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, яку опубліковано на сайті правозахисного центру «Вясна».

«Зважаючи на всі ці обставини і керуючись п. 3. 2 (а, с, d) Посібника з визначення поняття "політичний в'язень", ми визнаємо Наталю Херше політичним в'язнем», - йдеться у заяві.

Правозахисники також вимагають негайно переглянути вирок суду Радянського району м. Мінськ від 7 грудня 2020 р. і звільнити Херше з-під варти із застосуванням інших заходів забезпечення явки в суд.

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За даними порталу Naviny.by, в Білорусі вже 160 політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня суд Радянського району Мінська засудив до 2,5 років ув'язнення громадянку Швейцарії Наталю Херше, яка на одній з акцій протесту в Білорусі зірвала балаклаву з омонівця.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.