Білоруську журналістку оштрафували за висвітлення мітингу

Суд у Мінську оштрафував журналістку БелаПАН Віолетту Савчиц, яка висвітлювала акцію людей з інвалідністю в столиці Білорусі в жовтні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

"Журналістку БелаПАН Віолетту Савчиц визнали винною в участі в несанкціонованій акції 22 жовтня, яку вона висвітлювала", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд оштрафував журналістку на 30 базових величин (810 білоруських рублів, або 9 тисяч гривень).

Сама Савчиц про рішення суду від 21 грудня дізналася лише 24 грудня від свого адвоката.

«На суді я не була присутня, туди їздила помічниця адвоката, але не змогла потрапити на слухання. А сьогодні адвокат їздив до суду дізнатися, чим закінчилося засідання, і повідомив про штраф», - розповіла журналістка.

За словами Савчиц, на самій акції, яка проходила 22 жовтня, її не затримували, а склали протокол постфактум.

«Я не бачила сам протокол, нічого не підписувала. Про те, що він є, дізналася телефоном від міліції», - сказала журналістка.

Як повідомлялося, 2 грудня стало відомо, що в Білорусі оштрафували журналістів Інну та Іллю Дабротвор за висвітлення акцій протесту.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: naviny.by