Портал TUT.BY оскаржив рішення суду щодо позбавлення його статусу ЗМІ

Портал TUT.BY оскаржив рішення суду щодо позбавлення його статусу ЗМІ

Укрінформ
Білоруський портал TUT.BY подав скаргу на судове рішення Економічного суду Мінська щодо позбавлення статусу мережевого видання на початку грудня.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфакс-Захід повідомила генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Тут Бай Медіа" Людмила Чекіна.

«Ми оскаржили винесену ухвалу Економічного суду Мінська. Скарга до апеляційної інстанції суду викладена на п'яти аркушах», - наголосила вона.

Чекіна додала, що безпосередньо у скарзі зазначено, що з точки зору порталу, "судом було допущено неправильне застосування норм матеріального і процесуального права".

Вона також не виключила того, що суд може розглянути скаргу ще цього року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Економічний суд Мінська позбавив білоруський портал TUT.BY статусу ЗМІ.

Читайте також: Правозахисники кажуть про затримання понад 140 учасників протестів у Білорусі

Міністерство інформаційної політики Білорусі подало позов до суду, вважаючи, що «недостовірна інформація» в матеріалах порталу, за яку винесено попередження, завдає шкоди державним інтересам.

У свою чергу TUT.BY зазначав, що позбавлення статусу ЗМІ обмежує право громадян на доступ до достовірної інформації.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни й надалі застосовує жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-