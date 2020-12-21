Опозиція Білорусі очікує нової хвилі протестів з кінця лютого

З кінця лютого 2021 року в Білорусі почнеться нова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу «Дождь» заявив Франак Вячорка, радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

«Люди за цю зиму відчують тиск - в тому числі по своїх гаманцях. І до лютого-березня під тиском економіки, партизанщини й іноземної спільноти - американців і європейців, які обрубали Лукашенкові всі канали фінансування, - система почне потроху барахлити знову. А люди почнуть все більше і більше виходити на вулиці. Тому з кінця лютого, безсумнівно, почнеться нова хвиля протестів, і буде більше перебіжчиків з боку Лукашенка», - розповів Вячорка.

За його словами, в результаті почне розвалюватися сам державний апарат Лукашенка. А за цим послідують діалог, поступки і звільнення політв'язнів.

Як повідомлялося, в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by