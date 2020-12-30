Дуда підписав закон про залучення іноземних медиків на роботу до Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру залучення медиків з-за кордону, зокрема з України, на роботу до Польщі у рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це інформує канцелярія президента Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Іноземні лікарі зможуть приїжджати до Польщі відповідно до закону про додаткові заходи із протидії COVID-19, який польський парламент ухвалив 28 листопада.

Згідно із законом, діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібні нострифікація, проходження відповідного післядипломного стажу і здача відповідного лікарського іспиту.

Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п’яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, володіння польською мовою.

Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі, приїхати на роботу до Польщі.

Проти працевлаштування цих лікарів виступає Головна лікарська палата Польщі, яка твердить, що їхній досвід роботи може бути сумнівним, відтак це може загрожувати безпеці пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі з 28 грудня до 17 січня 2021 року діють нові карантинні обмеження, у тому числі щодо в’їзду в країну.