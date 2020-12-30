Латвія вводить комендантську годину в новорічну ніч, штраф - до €5 000

Уряд Латвії запровадив комендантську годину в новорічні вихідні, в тому числі у новорічну ніч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша.

З 30 грудня по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі мають залишатися вдома.

Каріньш назвав це обмеження brīvdienu mājsēdis ("перебування вдома на вихідних"). За його словами, за останній тиждень кожен день в країні від коронавірусу вмирають в середньому 17 осіб, і це потрібно зупинити.

Читайте також: Польща не вводитиме комендантську годину у новорічну ніч

Водночас режим надзвичайної ситуації в Латвії подовжено до 7 лютого.

Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле закликала провести "тихі вихідні" за вивченням інформації про вакцини та нагадала, що в лікарнях перебувають понад тисяча осіб із COVID-19.

Кожен випадок порушення комендантської години буде розглядатися індивідуально, підкреслив глава Держполіції Арманд Рукс. Мета обмежень - щоб не було народних гулянь на Новий рік, пояснив він.

Сума штрафу за порушення для фізичних осіб становитиме від 10 до 2000 євро, для юридичних - від 140 до 5000 євро.

Читайте також: У готелях Туреччини заборонили новорічні вечірки

Допомагати контролювати дотримання комендантської години буде армія.

Обмежувати пересування протягом дня уряд Латвії поки не планує.

Сьогодні відбудеться засідання Кабміну, де нові обмеження буде прийнято в остаточній редакції.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявили 82 327 231 випадок коронавірусу, із них 1 796 543 летальні. Одужали 58 338 453 особи.

Фото Global Look Press