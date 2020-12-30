Кількість померлих від COVID-19 у Канаді перевищила 15 тисяч
Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.
Зазначається, що від початку епідемії COVID-19 забрав життя 15 121 жителя Канади.
За останніми даними, тест на коронавірус здали 13 623 182 канадців (понад 35% населення країни). Інфікування підтвердили у 555 207 осіб тобто менше ніж у 5%.
Загалом одужали 465 973 пацієнтів, і тепер у Канаді залишається 74 113 активних випадків.
Більше третини випадків зараження (194 930) виявили у провінції Квебек, з них понад 68 тис. - у її найбільшому місті, Монреалі.
На Монреаль припадає і понад чверті всіх летальних випадків у Канаді - 3826.
Як повідомлялося, у найбільш населених провінціях країни - Онтаріо та Квебеку - після Різдва було оголошено повторні локдауни.
Окрім того, нещодавно уряд Канади продовжив до кінця січня заборону на в'їзд до країни з несуттєвих причин.
Фото: АА