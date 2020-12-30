Кількість померлих від COVID-19 у Канаді перевищила 15 тисяч

Унаслідок інфікування коронавірусом від початку епідемії померли понад 15 тисяч жителів Канади.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Зазначається, що від початку епідемії COVID-19 забрав життя 15 121 жителя Канади.

За останніми даними, тест на коронавірус здали 13 623 182 канадців (понад 35% населення країни). Інфікування підтвердили у 555 207 осіб тобто менше ніж у 5%.

Загалом одужали 465 973 пацієнтів, і тепер у Канаді залишається 74 113 активних випадків.

Читайте також: Британський мутований коронавірус дістався Канади

Більше третини випадків зараження (194 930) виявили у провінції Квебек, з них понад 68 тис. - у її найбільшому місті, Монреалі.

На Монреаль припадає і понад чверті всіх летальних випадків у Канаді - 3826.

Як повідомлялося, у найбільш населених провінціях країни - Онтаріо та Квебеку - після Різдва було оголошено повторні локдауни.

Окрім того, нещодавно уряд Канади продовжив до кінця січня заборону на в'їзд до країни з несуттєвих причин.

Фото: АА