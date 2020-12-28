У Британії виявили рекордну кількість COVID-хворих - понад 40 тисяч за добу

За останню добу у Великій Британії виявили 41 385 нових випадків захворювання на хворобу COVID-19, що є новим антирекордом від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що, ймовірно, на зростання кількості нових випадків впливає новий штам коронавірусу, виявлений у країні.

"Цей дуже високий рівень зараження викликає занепокоєння в той час, коли наші лікарні перебувають у найбільш уразливому стані", - сказала директор Служби громадського здоров'я Англії Івонн Дойл.

Крім того, за останню добу у Британії зафіксовано 357 летальних випадків унаслідок захворювання на COVID-19.

Водночас у Британії значно збільшилася кількість тестувань з часу першої хвилі пандемії - зі 100 000 на день наприкінці травня до 500 000 станом на 23 грудня.

За даними Worldometer, у світі виявлено 81 401 597 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 777 033 летальні, одужало 57 484 826 осіб.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Згідно з дослідженнями, новий штам може бути на 56% заразнішим.

Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі його виявлено у низці країн, зокрема в Австралії, Бельгії, Данії, Франції, Малайзії та інших.