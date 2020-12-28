ВООЗ радить носити маски навіть тим, хто одужав від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує носити маски людям, які вже перехворіли на коронавірус, через невизначений період наявності антитіл в організмі.

Як передає Укрінформ, про це заявила представник ВООЗ Марія Ван Керкхове.

«Ми не знаємо, як довго триває імунна відповідь (в людському організмі – ред.). Тому так важливо продовжувати (навіть тим, хто одужав від коронавірусу – ред.) практикувати фізичне дистанціювання, мити руки милом та чистою водою або спиртовими засобами обробки, носити маски і дотримуватися всіх заходів безпеки, які оголошені в місцях, де живемо та працюємо», - повідомила вона.

За словами Ван Керкхове, люди можуть повторно заразитися коронавірусом, як це відбувається й з іншими вірусами.

Водночас, вона зауважила, що наразі невідомо як часто людина може заразитися COVID-19, проте вже відомі випадки повторного захворювання на коронавірус у ряді країн світу.

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Вона зазначила, що імунна відповідь організму на коронавірус може тривати в людини від декількох місяців.

За даними Worldometer, у світі виявлено 81 205 559 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 773 407 летальних, одужало 57 355 677 осіб.