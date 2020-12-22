Рекомендації ВООЗ під час новорічних свят. Інфографіка

Наближаються новорічні свята і кожен думає як їх краще провести. Одні хочуть поїхати на гірськолижні курорти, інші святкувати в кафе і ресторанах або великим сімейним колом. Також багато людей захочуть відвідати релігійні служби. Проте зважаючи на те, що ми всі живемо в час пандемії, то потрібно обмежити поїздки і святкування, особливо великими групами.

Укрінформ вирішив розказати, які додаткові рекомендації пропонує ВООЗ країнам під час свят.

Рекомендації ВООЗ державним органам

слід розглянути можливість перенесення, обмеження числа учасників або скасування таких масових заходів, як спортивні, розважальні або релігійні з урахуванням нинішньої ситуації з поширенням вірусу в Європейському регіоні;

як можна раніше потрібно скоригувати прийняті рішення і будь-які пов'язані з ними рекомендації щодо поїздок на основі даних про особливості поширення вірусу на національному та міжнародному рівнях і довести ці скориговані рішення і рекомендації до відома громадськості;

прийняти заходи, щоб запобігти можливості здійснення поїздок людьми, які хворіють COVID-19, і особами, які перебували в контакті з ними;

прийняти заходи для того, щоб розвантажити громадський транспорт і основні транспортні вузли.

Рекомендації ВООЗ щодо святкування

у країнах, де зазначається широкомасштабне поширення вірусу серед населення, слід серйозно розглянути можливість перенесення або обмеження масштабу таких заходів, як святкування;

заходи в закритих приміщеннях слід по можливості проводити на вулиці;

учасникам заходів необхідно бути в масках і дотримуватися дистанції;

якщо захід проходить в приміщенні, то необхідно обмежити число його учасників;

забезпечити хорошу вентиляцію і провітрювання використовуваних приміщень.

Релігійні служби

релігійна служба повинна проходити за можливості на вулиці;

потрібно обмежити тривалість служби і число присутніх на ній осіб;

належним чином забезпечити дотримання дистанції, правил гігієни рук, масочного режиму;

якщо служба проходить в приміщенні, то потрібно забезпечити вентиляцію і провітрювання приміщень.

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