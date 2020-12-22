Рекомендації ВООЗ під час новорічних свят. Інфографіка

Рекомендації ВООЗ під час новорічних свят. Інфографіка

Укрінформ

Наближаються новорічні свята і кожен думає як їх краще провести. Одні хочуть поїхати на гірськолижні курорти, інші святкувати в кафе і ресторанах або великим сімейним колом. Також багато людей захочуть відвідати релігійні служби. Проте зважаючи на те, що ми всі живемо в час пандемії, то потрібно обмежити поїздки і святкування, особливо великими групами.

Укрінформ вирішив розказати, які додаткові рекомендації пропонує ВООЗ країнам під час свят.

Рекомендації ВООЗ державним органам

  • слід розглянути можливість перенесення, обмеження числа учасників або скасування таких масових заходів, як спортивні, розважальні або релігійні з урахуванням нинішньої ситуації з поширенням вірусу в Європейському регіоні;

  • як можна раніше потрібно скоригувати прийняті рішення і будь-які пов'язані з ними рекомендації щодо поїздок на основі даних про особливості поширення вірусу на національному та міжнародному рівнях і довести ці скориговані рішення і рекомендації до відома громадськості;

  • прийняти заходи, щоб запобігти можливості здійснення поїздок людьми, які хворіють COVID-19, і особами, які перебували в контакті з ними;

  • прийняти заходи для того, щоб розвантажити громадський транспорт і основні транспортні вузли.

Рекомендації ВООЗ щодо святкування

  • у країнах, де зазначається широкомасштабне поширення вірусу серед населення, слід серйозно розглянути можливість перенесення або обмеження масштабу таких заходів, як святкування;

  • заходи в закритих приміщеннях слід по можливості проводити на вулиці;

  • учасникам заходів необхідно бути в масках і дотримуватися дистанції;

  • якщо захід проходить в приміщенні, то необхідно обмежити число його учасників;

  • забезпечити хорошу вентиляцію і провітрювання використовуваних приміщень.

Релігійні служби

  • релігійна служба повинна проходити за можливості на вулиці;

  • потрібно обмежити тривалість служби і число присутніх на ній осіб;

  • належним чином забезпечити дотримання дистанції, правил гігієни рук, масочного режиму;

  • якщо служба проходить в приміщенні, то потрібно забезпечити вентиляцію і провітрювання приміщень.

Поїздки

  • якщо ви відправляєтеся в поїздку, уникайте переповненого транспорту;

  • ВООЗ закликає всіх людей, котрі їздять, слідувати рекомендаціям державних органів країн (деякі країни вимагають надати на в'їзді довідку про негативний результат тесту, тоді як інші вимагають після прибуття в країну дотримуватися режиму карантину).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-