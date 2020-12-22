Рекомендації ВООЗ під час новорічних свят. Інфографіка
Наближаються новорічні свята і кожен думає як їх краще провести. Одні хочуть поїхати на гірськолижні курорти, інші святкувати в кафе і ресторанах або великим сімейним колом. Також багато людей захочуть відвідати релігійні служби. Проте зважаючи на те, що ми всі живемо в час пандемії, то потрібно обмежити поїздки і святкування, особливо великими групами.
Укрінформ вирішив розказати, які додаткові рекомендації пропонує ВООЗ країнам під час свят.
Рекомендації ВООЗ державним органам
-
слід розглянути можливість перенесення, обмеження числа учасників або скасування таких масових заходів, як спортивні, розважальні або релігійні з урахуванням нинішньої ситуації з поширенням вірусу в Європейському регіоні;
-
як можна раніше потрібно скоригувати прийняті рішення і будь-які пов'язані з ними рекомендації щодо поїздок на основі даних про особливості поширення вірусу на національному та міжнародному рівнях і довести ці скориговані рішення і рекомендації до відома громадськості;
-
прийняти заходи, щоб запобігти можливості здійснення поїздок людьми, які хворіють COVID-19, і особами, які перебували в контакті з ними;
-
прийняти заходи для того, щоб розвантажити громадський транспорт і основні транспортні вузли.
Рекомендації ВООЗ щодо святкування
-
у країнах, де зазначається широкомасштабне поширення вірусу серед населення, слід серйозно розглянути можливість перенесення або обмеження масштабу таких заходів, як святкування;
-
заходи в закритих приміщеннях слід по можливості проводити на вулиці;
-
учасникам заходів необхідно бути в масках і дотримуватися дистанції;
-
якщо захід проходить в приміщенні, то необхідно обмежити число його учасників;
-
забезпечити хорошу вентиляцію і провітрювання використовуваних приміщень.
Релігійні служби
-
релігійна служба повинна проходити за можливості на вулиці;
-
потрібно обмежити тривалість служби і число присутніх на ній осіб;
-
належним чином забезпечити дотримання дистанції, правил гігієни рук, масочного режиму;
-
якщо служба проходить в приміщенні, то потрібно забезпечити вентиляцію і провітрювання приміщень.
Поїздки
-
якщо ви відправляєтеся в поїздку, уникайте переповненого транспорту;
-
ВООЗ закликає всіх людей, котрі їздять, слідувати рекомендаціям державних органів країн (деякі країни вимагають надати на в'їзді довідку про негативний результат тесту, тоді як інші вимагають після прибуття в країну дотримуватися режиму карантину).