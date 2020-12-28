Президентка та прем’єр Греції зробили щеплення від COVID-19

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс були вакциновані від COVID-19 цієї неділі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Ці люди стали першими з 45 державних грецьких високопосадовців, чиє вакцинування від коронавірусу було визнано пріоритетним.

«Це чудовий день для науки та для ЄС, який виділив вакцини для всіх своїх членів одночасно... Ми (посадовці) вакцинуємося першими, щоби показати громадянам, що це безпечно та ефективно.. Ми надіємося, що з часом навіть ті наші співгромадяни, які підозріло ставляться до вакцинації, будуть переконані зробити щеплення», - наголосив Міцотакіс.

Окрім прем’єра та президента, також вакцину вже отримав спікер грецького парламенту Константин Тассулас.

Як передавав Укрінформ, масова вакцинація населення Греції проти коронавірусу може розпочатися у лютому 2021 року.

Перші щеплення від коронавірусу в Греції заплановані на неділю, 27 грудня. Вакцину отримають виключно медичні працівники та мешканці будинків для літніх людей.

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З 24 грудня в Сербії стартувала вакцинація населення від COVID-19. У цій країні першими щеплення почали отримувати мешканці будинків для літніх людей як осіб із групи найбільшого ризику.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. Ця цифра включає 1 771 981 летальний випадок. Одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.

Фото: www.ekathimerini.com