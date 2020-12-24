Греція відкрила в онлайні запис на масову COVID-вакцинацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.
Зазначається, що голова Національної організації громадської охорони здоров'я Греції Панайотіс Аркуманеас заявив, що програма вакцинації від COVID-19 у країні стартує у лютому й має бути завершена до літа.
У вівторок у Греції була офіційно запущена цифрова платформа emvolio.gov.gr. Усі громадяни, які тут зареєструються, зможуть згодом отримати через SMS або електронний лист інформацію про те, куди й коли слід прийти на щеплення.
При цьому перші щеплення від коронавірусу в Греції розпочнуться вже незабаром - у неділю, 27 грудня. Вакцину отримають виключно медичні працівники та мешканці будинків для літніх людей.
Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня в Сербії стартує вакцинація населення від COVID-19. У цій країні першими щеплення отримають мешканці будинків для літніх як особи з найбільшої групи ризику.
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