Греція відкрила в онлайні запис на масову COVID-вакцинацію

Масова вакцинація населення Греції проти коронавірусу може розпочатися у лютому 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що голова Національної організації громадської охорони здоров'я Греції Панайотіс Аркуманеас заявив, що програма вакцинації від COVID-19 у країні стартує у лютому й має бути завершена до літа.

У вівторок у Греції була офіційно запущена цифрова платформа emvolio.gov.gr. Усі громадяни, які тут зареєструються, зможуть згодом отримати через SMS або електронний лист інформацію про те, куди й коли слід прийти на щеплення.

При цьому перші щеплення від коронавірусу в Греції розпочнуться вже незабаром - у неділю, 27 грудня. Вакцину отримають виключно медичні працівники та мешканці будинків для літніх людей.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня в Сербії стартує вакцинація населення від COVID-19. У цій країні першими щеплення отримають мешканці будинків для літніх як особи з найбільшої групи ризику.

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