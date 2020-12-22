Жителям Греції заборонили колядувати через COVID-19

Влада Греції заборонила традиційне колядування на різдвяні свята, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на міністра цивільного захисту Греції Нікоса Хардаліаса.

Посадовець наголосив, що церквам буде дозволено відкриватися тільки на Різдво, Новий рік і Богоявлення (6 січня). Кількість відвідувачів обмежується залежно від розміру храму - від 25 до 50 осіб. Використання маски буде обов'язковим протягом усього ритуалу.

Комендантська година з 21:00 до 5:00 залишиться чинною, наголосив Хардаліас, додавши, що поліція буде проводити посилені перевірки, аби забезпечити дотримання карантинних заходів на свята.

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Як повідомляється, за останню добу у Греції підтверджено 853 випадки коронавірусу, у тому числі 83 летальних.

Загалом від початку епідемії у країні зафіксовано понад 132 тисяч випадків COVID-19.