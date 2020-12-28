У Штатах оновили правила COVID-вакцинації людей з деякими хворобами

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікували нові правила вакцинації людей із певними супутніми захворюваннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

У документі вказується, що люди із деякими захворюваннями перебувають у групі підвищеного ризику, тож щеплення їм може бути зроблене у разі, «якщо в них немає серйозних алергійних реакцій на жоден із складників вакцини».

У переліку CDC згадуються, зокрема, люди з ВІЛ, з автоімунними захворюваннями, ті, хто раніше мав синдром Гієна-Барре та параліч Белла. Попри це, у CDC наголошують: поки що немає даних, наскільки вакцина є безпечною саме для таких осіб.

«Разом із цим науковці наголошують на тому, що навіть після щеплення важливо дотримуватись загальних рекомендацій лікарів - носити маску, зберігати соціальну дистанцію та уникати скупчень людей», - йдеться у повідомленні.

Вакцини виробництва Pfizer/BioNtech і Moderna вже отримали близько 2 мільйонів жителів США - насамперед медики, а також люди літнього віку, які перебувають у будинках догляду.

Раніше у країні зареєстрували шість випадків алергійної реакції серед осіб, які отримали щеплення COVID-19 вакциною Pfizer, нагадує Голос Америки.

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Як повідомлялося, голова Центру інфекційних та алергійних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірший етап пандемії ще попереду.

На думку Фаучі, новий сплеск поширення вірусу в США може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.