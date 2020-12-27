Оман відкриє кордони з 29 грудня

Уряд Оману відкриє сухопутні, повітряні та морські кордони з 29 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Для в'їзду в країну необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

Країни Близького Сходу закрили свої кордони 21 грудня через побоювання поширення нового штаму коронавірусу. Саудівська Аравія, Кувейт і Оман призупинили міжнародні рейси і закрили кордони на тиждень.