Копи знайшли людину, пов'язану з вибухом фургона в американському Нешвіллі

Поліція знайшла людину, яка пов'язана з автофургоном, що вибухнув вранці на Різдво 25 грудня, у місті Нешвілл, штат Теннесі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інші подробиці розслідування наразі невідомі.

Наголошується, що поліція знайшла щонайменше одну людину, пов'язану з інцидентом у центрі міста. Вона, як вважається, пов'язана з фургоном, що вибухнув у п'ятницю вранці.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п’ятниці у центрі міста Нешвілл, штат Теннессі, США, стався вибух автомобіля. За інформацією правоохоронців, йдеться про так званий RV - дім на колесах.

Поліціянти виявили автівку до вибуху, коли прибули на місце за викликом про стрілянину. Автофургон був припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Правоохоронці негайно евакуювали прилеглі будинки. На місце прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. За попередніми повідомленнями, незначні поранення отримали троє офіцерів. Вибух зруйнував десяток будівель.

За оновленою інформацією, вибух спричинив також значні перебої в роботі комунікацій, вивів з ладу систему екстреної допомоги поліції, а також призвів до призупинки рейсів на летовищі Нешвілла.

Місцева влада офіційно заявила, що вважає вибух навмисним актом. Розслідування триває.