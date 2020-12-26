За інформацію про вибух у Нешвіллі пообіцяли винагороду в понад $300 тисяч

У американському місті Нешвілл місцеві бізнесмени та телевізійники зібрали понад 300 тис. доларів винагороди — за інформацію про причетних до вибуху автофургону в середмісті, що стався минулої доби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Збір коштів для матеріальної винагороди розпочався у п'ятницю після того, як місцева туристична агенція Nashville Convention & Visitors Corp зробила початковий внесок у розмірі 10 тис. доларів США.

Бізнесмен Маркус Лемоніс останнім пожертвував 250 тисяч доларів у фонд винагороди.

Місцева поліція вважає, що вибух був влаштований навмисно. Проте мотиву злочину ще не встановлено, ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за цей інцидент.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п’ятниці у центрі міста Нешвілл, штат Теннессі, США, стався вибух автомобіля. За інформацією правоохоронців, йдеться про так званий RV - дім на колесах.

Поліціянти виявили автівку до вибуху, коли прибули на місце за викликом про стрілянину. Автофургон був припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Правоохоронці негайно евакуювали прилеглі будинки. На місце прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. За попередніми повідомленнями, незначні поранення отримали троє офіцерів. Вибух зруйнував фасади десяток будівель.

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За оновленою інформацією, вибух спричинив також значні перебої в роботі комунікацій, вивів з ладу систему екстреної допомоги поліції, а також призвів до призупинення рейсів на летовищі Нешвілла.

Місцева влада офіційно заявила, що вважає вибух навмисним актом. Розслідування триває.

Фото: twitter.com/MNPDNashville