У Штатах на повітря злетів замінований автомобіль: поліція каже про теракт

Про це йдеться в повідомленні департаменту місцевої поліції, передає Укрінформ.

«Департамент поліції Нешвілла, ФБР та Управління боротьби з незаконним обігом зброї, алкоголю й тютюну розслідують вибух, який стався о 6:30 ранку на 2-й Авеню, до якого був залучений транспортний засіб. Ситуація виглядає як умисний акт», - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці перекрили вулиці в центрі міста та проводять перевірку території на предмет інших небезпечних пристроїв, а також доказів, що можуть вказати на виконавців зловмисного вчинку.

«Наші кінологічні команди проводять заходи з перевірки в центрі міста. Рух у центрі міста обмежений», - зазначається в іншому дописі.

Вибух прогримів у різдвяну ніч у центрі столиці американського штату Теннессі. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

За даними поліції, правоохоронці прибули на місце до того, як стався вибух, відреагувавши на повідомлення про стрілянину. Офіцери виявили автофургон, припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl