У США стався вибух у багатоповерхівці, є поранені

Понад два десятки людей госпіталізовані внаслідок вибуху будівлі Baltimore Gas and Electric у американському місті Балтімор, штат Мериленд.

Про це повідомляє місцевий телеканал Wbaltv із посиланням на Пожежний департамент міста, передає Укрінформ.

«Вибух спричинив частковий обвал даху будівлі Baltimore Gas and Electric, розташованому на розі вулиць Західна Файєт та Ліберті. Пожежники повідомили, що врятували 23 особи, щонайменше 21 людина доставлена до лікарень», - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що двоє людей відмовились від госпіталізації.

За словами начальника пожежної служби Балтімора Найлза Форда, вибух спричинив руйнування від 10-го поверху будівлі до даху.

Крім того, повідомляється, що бригада рятувальників дістала двох працівників, які потрапили в пастку на підвісній платформі, встановленій на будівлі для обслуговування вікон.

За попередньою інформацією, вибух міг статися через ремонтні роботи системи кондиціонування та опалення.

Наразі обшук приміщень на предмет інших постраждалих продовжується.

Фото: Baltimore Sun, twitter.com/BaltimoreFire