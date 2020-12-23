Вибух у Бейруті: Євросоюз виділив Лівану ще €100 мільйонів

Євросоюз ухвалив додатковий пакет допомоги Лівану для ліквідації наслідків вибуху у порті Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.

“ЄС швидко надав допомогу населенню, що постраждало внаслідок вибуху, розслідування щодо причин якого триває. Населення Бейруту все ще відчувають важкі наслідки вибуху, які накладаються на політичну та економічну кризу, а також на пандемію COVID-19. Наш додатковий пакет призначений для відновлення людей, включаючи забезпечення для них доступу до базових послуг та захисту», - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Він наголосив, що, здійснюючі ці зусилля, ЄС очікує на швидке формування уряду Лівану, який зможе просувати вперед важливі реформи, що є необхідними для сталого відновлення країни.

Із згаданої суми 34 мільйони євро будуть надані внаслідок перерозподілу фондів в рамках Інструменту Європейського Сусідства ЄС. Вони будуть спрямовані та вдосконалення системи державного управління, на допомогу громадянському суспільству та для відновлення критично важливої інфраструктури, що постраждала внаслідок вибуху.

Ще 64,5 мільйона євро будуть надані через Регіональний трастовий фонд ЄС із відповіді на кризу у Сирії, та використані для допомоги найбільш вразливим верствам населення Лівану та біженцям, що знаходяться на території країни та постраждали за наслідками інциденту, включаючи надання доступу до системи охорони здоров’я, соціальну допомогу та підтримку невеликим підприємствам.

Як вже повідомляв Укрінформ, відразу після вибуху, що пролунав у порті Бейруту 4 серпня 2020 року Євросоюз мобілізував 70 мільйонів євро для негайної підтримки уряду країни та допомоги постраждалим.

За попередньою інформацією, в Бейруті вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті становить понад 220 осіб. За оцінками міської влади, збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 млрд доларів США.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.

Фото: АА