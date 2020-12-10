Експрем’єру Лівану висунули обвинувачення через вибухи у Бейруті

Слідчий суддя Фаді Савван висунув звинувачення колишньому очільнику ліванського уряду Хасану Діабу за необережність і недбалість, які призвели до загибелі понад 200 людей внаслідок вибухів у порту Бейрута у серпні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Також звинувачення за цими статтями були висунуті колишньому міністру фінансів Лівану Алі Хассану Калілу та попереднім міністрам з громадських робіт Газі Зейтер та Юссуфу Феніаносу.

На думку судді, саме їхня необережність й недбалість призвели до загибелі понад 200 людей та тисячі постраждалих в результаті вибухів у столичному порту Бейрута у серпні цього року.

Зазначається, що загалом у справі, яка розслідується у таємному режимі, затримали близько 30 чиновників.

Раніше прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб, перебуваючи на посаді менш як місяць, подав у відставку на тлі політичної безвиході навколо формування нового уряду. Він був призначений на пост прем'єр-міністра країни 31 серпня, після того, як на тлі протестів уряд Хасана Діаба оголосив про відставку.

Як повідомлялося, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті становить понад 220 осіб. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 млрд дол.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.

фото: АА