Наслідки вибухів у Лівані показали на супутникових фото

Компанія оператор комерційних супутників ImageSat International опублікувала зроблені з космосу світлини наслідків вибухів, що відбулися у вівторок в порту столиці Лівану Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це інформує ImageSat у Твітері.

На одному з опублікованих фото видно воронку та корабель, що лежить на боці.

"Сьогоднішні супутникові зображення показують значні пошкодження, завдані вибухом у порту Бейрута", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули 113 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За попередніми оцінками, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.

Фото: AA