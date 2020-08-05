Наслідки вибухів у Лівані показали на супутникових фото
Як передає Укрінформ, про це інформує ImageSat у Твітері.
На одному з опублікованих фото видно воронку та корабель, що лежить на боці.
"Сьогоднішні супутникові зображення показують значні пошкодження, завдані вибухом у порту Бейрута", - йдеться у дописі.
#Lebanon: #ISI #satellite image from #today reveals the severe damages caused by the explosion in #Beirut port.#BeirutExplosion #beirut_بيروت #beirutblasts pic.twitter.com/vLLGI8HAjI— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) August 5, 2020
Before and After: #Lebanon: #BeirutExplosion. pic.twitter.com/OsgfHmTKKv— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) August 5, 2020
#Lebanon, #Beirut Port: The passenger ship “ORIENT QUEEN” turned over due to #BeirutExplosion. pic.twitter.com/1Bkm2bauW7— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) August 5, 2020
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули 113 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
За попередніми оцінками, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.
Фото: AA