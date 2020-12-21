У центрі Лісабону вибухнула будівля: п’ятеро поранених, один зниклий

Унаслідок вибуху та пожежі у житловій будівлі на одній із центральних вулиць Лісабону, зникла одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на місцевих пожежників пише Сіньхуа.

Зазначається, що один із постраждалих перебуває у важкому стані.

“Через кілька годин після вибуху досі тривають пошуки одного жителя будівлі, місцеперебування якого поки не вдалося встановити”, - йдеться у матеріалі.

Наразі пожежу вдалося взяти під контроль та загрози, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі немає.

“Якщо собаки не виявлять ознак життя, ми почнемо обережно розбирати завали, аби не пошкодити сусідні будівлі”, - розповів командувач бригади пожежників Тіаго Лопез.

Хоча точну причину вибуху поки не встановлено, найбільш ймовірно його зумовило займання природного газу.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS