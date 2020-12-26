Слідчі виявили людські рештки в районі вибуху фургона в американському Нешвіллі

Американські правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл, через кілька годин після інциденту.

Про це повідомило в п’ятницю інформагентство АР із посиланням на джерела, обізнані з результатами слідства, передає Укрінформ.

«Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських рештків поблизу вибуху, який прогримів у центрі міста Нешвілл у Різдвяну ніч», - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що поки залишається нез’ясованим, як ці останки пов'язані з вибухом, і «чи можуть вони належати особі, яку вважають винною, або жертві».

Решта деталей не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п’ятниці в центрі міста Нешвілл, штат Теннессі, США, стався вибух автомобіля. За інформацією правоохоронців, йдеться про так званий RV - дім на колесах.

Поліціянти виявили автівку до вибуху, коли прибули на місце за викликом про стрілянину. Автофургон був припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Правоохоронці негайно евакуювали прилеглі будинки. На місце прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. За попередніми повідомленнями, незначні поранення отримали троє офіцерів. Вибух зруйнував фасади десятка будівель.

За оновленою інформацією, вибух спричинив також значні перебої в роботі комунікацій, вивів із ладу систему екстреної допомоги поліції, а також призвів до призупинення рейсів у аеропорту Нешвілла.

Місцева влада офіційно заявила, що вважає вибух навмисним актом.

Розслідування триває.

Фото: twitter.com/MNPDNashville