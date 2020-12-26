У Росії військові влучили з гармати в магазин «Дитячий світ»

У російському Пскові військові влучили з гармати по ТРЦ.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Baza, передає Укрінформ.

Зазначається, що було здійснено два постріли з БДМ-4. Один зі снарядів влучив у дах ТРЦ Fjord Plaza, пробив його та приземлився в магазині "Дитячий світ".

З ТРЦ евакуювали 300 осіб.

Командування Псковського гарнізону підтвердило, що в одній з військових частин, дислокованих в Пскові, військовослужбовець випадково вистрілив з 30-мм гармати.

Постріл стався під час обслуговуванні техніки і озброєння в парку бойових машин 24 грудня.