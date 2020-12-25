Окупанти обстріляли село на Донбасі — штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне Донецької області з міномета калібру 120 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 25 грудня.

Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо: всього з початку доби зафіксовано чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Жертв і постраждалих серед українських військових немає.