Окупанти з початку доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил протягом поточної доби зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Протягом поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно. Також, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 129 вибухонебезпечних предметів. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.