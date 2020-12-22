На Донбасі - вісім порушень «тиші», під Водяним окупанти дистанційно заклали міни

У районі проведення операції Об'єднаних сил упродовж нинішньої доби зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ОС немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що більшість обстрілів збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». "Уранці, противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомляється, біля позицій ОС у районі Водяного російсько-окупаційні війська також здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Крім того, інформують у штабі, бойовики неодноразово вели вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Неподалік Луганського окупанти використовували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного крім цього озброєння – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наголошується, що постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю українських війчбкових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

"Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", - наголосили у штабі.