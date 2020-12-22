На Донбасі окупанти ховають великокаліберні артсистеми на цивільних об’єктах – розвідка

Російські окупаційні війська в порушення домовленостей ТКГ, продовжують приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. Основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення», - повідомила речниця.

Крім того, за словами Шевченко, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню. Досягнутими у рамках ТКГ домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

У Головному управлінні розвідки МО України раніше фіксували збільшення кількості снайперського озброєння та снайперських груп російських окупаційних сил на Донбасі. Зазначалося, що, зокрема, російські підрозділи спецпризначення проходять вишкіл на тимчасово окупованій території Сходу України.