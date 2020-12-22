Окупанти на Донбасі застосовують артилерію, міномети та СПГ

Російські окупаційні війська станом на 12.00 22 грудня п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано п’ять випадків порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи… У результаті ворожих обстрілів втрат серед українських підрозділів немає», - повідомила Шевченко.

Зокрема, на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій з використанням переносного комплексу мінування.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків.