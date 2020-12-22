Окупанти на Донбасі гатять з мінометів і СПГ, є поранені

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

«На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь», - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.