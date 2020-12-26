Японія склала план для досягнення нульової емісії парникових газів до 2050 року

Уряд Японії виробив конкретний план дій для досягнення нульової емісії парникових газів до 2050 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

План закликає до збільшення використання відновлюваної енергії з тим, щоб до 2050 року вона становила приблизно від 50 до 60% загального виробітку енергії, хоча ці цифри характеризуються як «орієнтири», а не мета.

Конкретні цілі прораховано для 14 секторів.

В автомобілебудівній галузі до середини 2030 років увесь продаж нових легкових автомобілів має зводитися до пропозиції електромобілів, гібридних моделей і автомобілів із паливними елементами.

Цей план закликає до всесторонніх зусиль для досягнення такої мети, як поліпшення технічних характеристик акумуляторів.

Ще одна мета полягає в досягненні 10-кратного збільшення обсягів використання водню до приблизно 20 млн тонн до 2050 року. Цей план закликає до технічного розвитку з метою сприяння використанню водню на термальних електростанціях і з іншою метою.

Читайте також: 2020 рік увійде до трійки найтепліших в історії

Уряд заявляє, що ця мета вимагає кардинальних змін у бізнес-моделях. Він обіцяє досягти їх шляхом залучення всіх політичних інструментів, включаючи податкові, а також фіскальні та фінансові заходи.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа пообіцяв, що його країна досягне нульового викиду вуглекислого газу до 2050 року.