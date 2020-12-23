В ООН заявляють, що коралові рифи можуть зникнути до кінця століття

Якщо країни не скоротять обсяги парникових викидів, коралові рифи можуть повністю зникнути до кінця нинішнього століття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр новин ООН.

«Якщо не вжити заходів, коралові рифи дуже скоро зникнуть», - сказала представниця Програми ООН з питань навколишнього середовища Летиція Карвало.

Вона підкреслила, що процес знебарвлення і загибелі рифів відбувається набагато швидше, ніж очікувалося.

Експерти також пояснюють, що, коли температура води піднімається, коралові поліпи витісняють водорості, що мешкають у їхніх тканинах. Цей процес називається «знебарвленням» коралів. Після цього вони ще можуть відновитися, уточнюють фахівці, однак якщо знебарвлення триватиме, корали загинуть.

Цей процес можна повернути назад, якщо вжити заходів, які допоможуть знизити температуру води в світовому океані.

За словами експертів, у першу чергу необхідно значно скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Зазначається, що втрата коралів обернеться катастрофічними наслідками не тільки для морських екосистем, а й для мільйонів людей, які живуть у прибережних районах і заробляють виловом морепродуктів.

Коралові рифи - це геологічні структури, утворені колоніальними кораловими поліпами і деякими видами водоростей. Коралові рифи грають дуже важливу роль у житті морських екосистем. Вони є місцем існування багатьох морських видів, у тому числі - молюсків і креветок. Також вони очищають воду, поглинаючи азот і вуглець, а також служать свого роду хвилерізами - зменшують швидкість і розмір приливних хвиль і тим самим захищають від руйнування берегову лінію.

Фото: Coral Reef Image Bank/Дж.Дженк