До 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років
Дослідження
Укрінформ
Підвищення температури поверхні океанів і кислотності води може знищити майже всі місця існування коралових рифів до 2100 року.
Про це повідомляє Phys.
«За прогнозами вчених, через кліматичні зміни та забруднення довкілля, 70- 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років, а цілком коралові рифи зникнуть до 2100 року», - йдеться в повідомленні.
Науковці намагаються стримувати цей процес: вирощені в лабораторії корали замінюють ті, що відмирають.
Вчені припускають, що до 2100 року у світі залишиться декілька місць, придатних для життя коралів. Попередні результати досліджень свідчать про те, що температура та кислотність води є найважливішими факторами для визначення того, чи підходить ділянка для відновлення.