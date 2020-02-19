До 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років

Підвищення температури поверхні океанів і кислотності води може знищити майже всі місця існування коралових рифів до 2100 року.

Про це повідомляє Phys.

«За прогнозами вчених, через кліматичні зміни та забруднення довкілля, 70- 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років, а цілком коралові рифи зникнуть до 2100 року», - йдеться в повідомленні.

Науковці намагаються стримувати цей процес: вирощені в лабораторії корали замінюють ті, що відмирають.

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Вчені припускають, що до 2100 року у світі залишиться декілька місць, придатних для життя коралів. Попередні результати досліджень свідчать про те, що температура та кислотність води є найважливішими факторами для визначення того, чи підходить ділянка для відновлення.