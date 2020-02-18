Зима в Києві побила черговий температурний рекорд

У столиці у понеділок було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 лютого у столиці було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік. Середньодобова температура становила +4,8°С", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що така температура за кліматичною нормою відповідає температурі кінця березня.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві температурні рекорди зафіксовано в ніч на 15 лютого та в ніч на 17 лютого.