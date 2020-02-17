У Києві вже дві лютневі ночі побили температурні рекорди

У Києві температурні рекорди зафіксовано в ніч на 15 лютого та в ніч на 17 лютого.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометру не опустився вночі нижче +2,3°C, що на 1,4°C тепліше, ніж у 1950 році”, - йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометру не опустився вночі нижче +1,8°C, що на 0,1°C тепліше, ніж у 1974 році.

Як повідомлялося, цьогорічний січень в Києві посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року, чим більше нагадував осінь, ніж зиму.