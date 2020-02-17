В Україну йде суха тепла погода, вдень прогріє до +15°

На понеділок, 17 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вранці у східній частині та в Карпатах місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині вдень 2-7° тепла; на решті території вдень 6-11° тепла, на крайньому заході країни 12-15° тепла.

У Києві та області в понеділок буде сухо. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-9° тепла. На Київщині температура вдень 6-11° тепла. 18-19 лютого без опадів, лише вдень 18 лютого місцями невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-11° тепла.

У північних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у східній частині та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця, на півдні туман. Вітер південний, південно-західний (19 лютого в центральних, східних та південних областях північний), 5-10 м/с.

Температура у східній частині та Приазов'ї вночі 18 лютого 1-6° морозу, 19 лютого близько 0°, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, 18 лютого на заході до 5° тепла, вдень 6-11°, на Одещині до 14° тепла.

20 лютого в західних, вдень і в північних та центральних областях, 21 лютого на більшій частині території України невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу.

20- 21 лютого невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, лише вночі 20 лютого без опадів.Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.