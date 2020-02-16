Україну чекають температурні "гойдалки" - від 10° морозу до 16° тепла

В Україні у неділю, 16 лютого, опадів не очікується, вночі та вранці туман, температура повітря вдень підвищиться до 7°, на заході та півдні - до 10° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“16 лютого мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях подекуди туман, У східній частині та у Карпатах на дорогах місцями ожеледиця”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні до 10° тепла; у східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла.

У наступні два дні, 17-18 лютого, збережеться мінлива хмарність, без опадів, лише 18 лютого в західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с, 17 лютого в Карпатах та на півночі Лівобережжя місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла, у західних областях 17 лютого 11-16° тепла; у східній частині вночі 3-8° морозу, 17 лютого місцями 10° морозу, вдень 1-6° тепла.

Впродовж 19-20 лютого в Україні переважатиме суха погода, лише 20 лютого в західних, вдень і в північних та центральних областях місцями очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 4-10° тепла, у східній частині, 20 лютого і на заході країни 1-7° тепла.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та Київській області 16 лютого буде без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

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Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 5-7° тепла; по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

Також синоптики обіцяють переважно суху погоду в Києві 17-18 лютого. Лише вдень 18 лютого місцями невеликий дощ.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

19-20 лютого у столиці без опадів, лише вдень 20 лютого місцями невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.