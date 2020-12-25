Авіакатастрофа у Стамбулі: експерти назвали винних

Два пілоти, що садили літак в аеропорту імені Сабіхи Гьокчен, коли він з’їхав з посадкової смуги й у результаті загинули троє людей та 180 отримали поранення, були визнані винними у цьому інциденті за результатами розслідування, проведеного групою експертів.

Також відповідальність за інцидент поклали на працівників повітряних веж двох аеропортів. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на результати розслідування, оприлюднені CNN Türk.

«Пілот повинен був враховувати швидкість вітру в день інциденту та можливість виходу літака за межі злітно-посадкової смуги через вологість… Він наблизився до злітно-посадкової смуги, не дотримуючись швидкості, визначеної критеріями стабільного заходу на посадку… Літак рухався злітно-посадковою смугою протягом 6 секунд без уповільнення, а пілоти застосовували максимальне ручне гальмування для сповільнення його руху», - йдеться у звіті експертної групи.

Експерти вважають, що недбалість першого пілота була зумовлена його концентрацією на іншому інциденті - до посадки в літак вдарила блискавка.

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У той самий час другий пілот, який міг у тій ситуації прийти на допомогу, виявився недостатньо кваліфікованим.

«Досвід другого пілота був менше 400 годин, він працював у компанії менше року... Він не виконував обов'язки повністю через низький досвід роботи», - цитує телеканал звіт розслідування.

У документі також вказується, що диспетчер повітряного руху аеропорту імені Сабіхи Гьокчен дозволив посадку літака, попри переконання, що це може бути ризикованим, а також не давав жодних попереджень та рекомендацій літакам щодо посадки у поганих метеорологічних умовах попри те, що одна з підлеглих вказала йому на це.

Також у ході розслідування було виявлено вину диспетчера повітряного руху аеропорту Ататюрка, до якого з аеропорту імені Сабіхи Гьокчен звернулися, аби той затримав прибуття літаків, але цього не було зроблено.

Також було доведено вину компанії з обслуговування аеропорту, оскільки частина злітно-посадкової смуги не була підготовлена належним чином.

Окрім того, у звіті вказано, що раніше група з оцінки ризиків у аеропортах вказувала на те, що посадкову смугу, з якої з’їхав літак, не можна було використовувати при сильному вітрі.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії Pegasus 5 лютого в стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен» здійснив посадку (за іншими даними, фактично впав з висоти 30-40 метрів) та після короткого руху посадковою смугою, з’їхав з неї. На борту перебували 177 пасажирів та шестеро членів екіпажу. У результаті троє людей загинули, 180 отримали поранення.

Фото: cnnturk.com