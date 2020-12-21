На сході Туреччини, в провінції Бітліс виявлено схрон з більш ніж 1 тонною вибухової речовини, значним арсеналом зброї та боєприпасів, а також готовим до використання вибуховим пристроєм, спорядженим 5 кг вибухівки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву МВС Туреччини.

«Схрон було виявлено під час 16-го етапу антитерористичної операції «Блискавка» (Yıldırım), яка проводилася командуванням жандармерії в лісовій місцевості районів Сехі, Онак та Токачли провінції Бітліс 18-19 грудня», - йдеться в заяві міністерства.

Правоохоронці виявили значний арсенал, зокрема 1050 кг аміачної селітри, яка зберігалася в бочках по 30 кг, 7 автоматів Калашникова, 5065 набоїв 7,62 мм до них, 26 ручних гранат, 500 набоїв 12,7 мм до авіаційного кулемета, 2 ручні протитанкові гранатомети та інше. Загалом було виявлено два десятки різновидів зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, які за даними правоохоронців належали бойовикам Робітничої партії Курдистану та були закладені для проведення терактів на території Туреччини. У схроні також виявлено один вибуховий пристрій, споряджений 5 кг вибухівки та готовий до застосування.

На сході Туреччини виявили схрон зі зброєю та вибухівкою для терактів // Фото: icisleri.gov.tr

Вибухові речовини були знешкоджені на місці, зброю вилучено та вивезено.

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Як відомо, на сході Туреччини силові відомства постійно проводять антитерористичні операції, протидіючи активності в регіоні Робітничої партії Курдистану, яка Туреччиною та рядом інших країн світу визнана терористичною організацією. Зокрема, у вересні цього року було проведено масштабну антитерористичну операцію Yıldırım-10 Norduz із залученням 1040 силовиків.