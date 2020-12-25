Нідерланди запроваджують обов’язковий тест на коронавірус для всіх приїжджих

Нідерланди з 29 грудня запроваджують обов'язковий тест на коронавірус для всіх, хто прибуває до країни з-за кордону.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Після консультацій уряд вирішив, що з 29 грудня 2020 року, з 00:01 години, авіакомпанії, що виконують рейси до Нідерландів з усіх регіонів, де існує високий ризик зараження коронавірусом (як всередині ЄС, так і за його межами), будуть зобов'язані перед посадкою перевіряти чи мають пасажири негативний результат тесту, який треба зробити не пізніше 72 годин до прибуття в Нідерланди”, - йдеться у листі міністра охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонга.

Зазначається, якщо пасажири не мають негативного результату тесту, який відповідає усім вимогам, їм не дозволено сідати в літак. Тест обов’язковий і для нідерландців, які повертаються додому.

Також нідерландський уряд розглядає можливість запровадження заходів для пасажирів ЄС, які подорожують до Нідерландів поїздом чи автобусом.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 15 грудня запровадили жорсткі обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Діятимуть ці посилені карантинні заходи до 19 січня. У країні знову закрили музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, сауни, спортивні зали, усі магазини, окрім продуктових супермаркетів та пекарень, не працюють перукарні, масажні та манікюрні салони. Ресторани та кафе також продовжують бути закритими.

Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більш як двоє гостей. Дорослим дозволено займатися спортом на вулиці, але відстань має бути 1,5 метра.

За даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.