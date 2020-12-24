Парламент Грузії затвердив склад нового уряду
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Эхо Кавказа.
Очолив новий уряд Георгій Гахарія.
У Кабінеті міністрів тільки один новий міністр - Гоча Лорткіпанідзе, який призначений міністром юстиції.
Керівники інших відомств затверджені законодавчим органом без змін. Зокрема: міністр регіонального розвитку та інфраструктури - Майя Цкітішвілі; міністр внутрішніх справ - Вахтанг Гомелаурі; міністр економіки та сталого розвитку - Натія Турнаво; міністр закордонних справ - Давид Залкаліані; міністр фінансів - Іване Мачаваріані; міністр освіти, науки, культури та спорту - Михайло Чхенкелі; міністр праці, охорони здоров'я та соціального захисту - Катерина Тікарадзе; міністр охорони навколишнього середовища та сільського господарства - Леван Давіташвілі; міністр оборони - Іраклій Гарібашвілі; державний міністр з питань примирення та громадської рівноправності - Тея Ахвледіані.
Для оголошення вотуму довіри уряду була потрібна підтримка 76 депутатів.
Як повідомлялось, у Грузії, після визнання повноважень нового парламенту, уряд пішов у відставку в повному складі.
Фото: www.ekhokavkaza.com