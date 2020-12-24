Парламент Грузії затвердив склад нового уряду

Парламент Грузії на пленарному засіданні позачергової сесії 85 голосами оголосив вотум довіри новому складу уряду та програмі нового уряду.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Эхо Кавказа.

Очолив новий уряд Георгій Гахарія.

У Кабінеті міністрів тільки один новий міністр - Гоча Лорткіпанідзе, який призначений міністром юстиції.

Керівники інших відомств затверджені законодавчим органом без змін. Зокрема: міністр регіонального розвитку та інфраструктури - Майя Цкітішвілі; міністр внутрішніх справ - Вахтанг Гомелаурі; міністр економіки та сталого розвитку - Натія Турнаво; міністр закордонних справ - Давид Залкаліані; міністр фінансів - Іване Мачаваріані; міністр освіти, науки, культури та спорту - Михайло Чхенкелі; міністр праці, охорони здоров'я та соціального захисту - Катерина Тікарадзе; міністр охорони навколишнього середовища та сільського господарства - Леван Давіташвілі; міністр оборони - Іраклій Гарібашвілі; державний міністр з питань примирення та громадської рівноправності - Тея Ахвледіані.

Для оголошення вотуму довіри уряду була потрібна підтримка 76 депутатів.

Як повідомлялось, у Грузії, після визнання повноважень нового парламенту, уряд пішов у відставку в повному складі.

Фото: www.ekhokavkaza.com